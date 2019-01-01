الزمالك يعلن موقف ساسي من مباراة المقاولون العرب

ساسي يشارك مع الزمالك أمام المقاولون العرب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف نادي الزمالك المصري، بشكل رسمي، عن موقف التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق من مواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، يوم 20 مارس الجاري، عقب العودة من الجزائر.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن ساسي سيشارك في مواجهة المقاولون العرب، قبل أن ينضم بشكل رسمي لصفوف المنتخب التونسي.

وكان الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، قد أعلن ضم ساسي لقائمة نسور قرطاج لمواجهتي سوازيلاند في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة لمباراة الجزائر الودية.

وتواصل مسؤولو الزمالك مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، للسماح باللاعب بلعب مواجهة المقاولون يوم 20 والانضمام لمعسكر النسور بعدها مباشرة.

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ويسعى الزمالك لتعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز، بالفوز على المقاولون وتوسيع الفارق مع الأهلي إلى 4 نقاط مرة أخرى قبل مواجهتهم معًا نهاية الشهر الجاري.