الزمالك يعلن قائمته لمواجهة القطن التشادي بالكونفدرالية

الفريق الأبيض يستعد لخوض أولى مبارياته في الكونفدرالية أمام القطن التشادي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن قائمة فريقه لمواجهة القطن التشادي، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيستضيف القطن التشادي مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية.

قائمة الزمالك شهدت غياب محمود حمدي الونش وأيمن حفني للإصابة، وأحمد مدبولي وأحمد أبو الفتوح ومحمود دونجا لأسباب فنية.

وكيل محمد عبد الشافي يكشف حقيقة العودة لـ #الزمالك ومصيره مع أهلي جدة https://t.co/hZ18eIDiqD pic.twitter.com/G2IxScOH4N — جول مصر (@goaleg) December 13, 2018

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا.

الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وكاسونجو.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت، قبل مباراة العودة المقرر لها الإسبوع المقبل.