الزمالك يعلن إقالة خالد جلال وعرض إبراهيم للبيع

ومدرب أجنبي جديد خلال أسبوع..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خالد جلال.

يأتي ذلك عقب الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى ضياع اللقب عقب التعادل مع الجونة 2-2.

وأعلن رئيس القلعة البيضاء أنه سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في منافسات كأس مصر والموسم الجديد، وذلك خلال أسبوع.

أيضاً قرر المجلس عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن الموسم الجديد للدوري المصري سينطلق في التاسع عشر من سبتمبر المقبل.