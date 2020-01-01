الزمالك يعطي الضوء الأخضر للاعبيه الأجانب للعودة لبلادهم

الزمالك يجمد النشاط الرياضي لمدة 15 يومًا

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موقف نادي الزمالك تجاه اللاعبين الأجانب بعد تجميد النشاط الرياضي عقب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل منافسات الدوري المصري الممتاز، لمدة 15 يومًا من أجل تأمين أرواح اللاعبين والعاملين من "فيروس كورونا".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الزمالك أعطى الضوء الأخضر للاعبين الأجانب للعودة إلى بلادهم خلال فترة الإجازة.

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ووافق الزمالك على طلب كلًا من فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بعد طلبهم السفر استغلال فترة الإجازة التي قررها النادي.

وكان النادي قد أعلن تعليق التدريبات للفريق الأول بالزمالك لمدة أسبوع لحماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر مؤخرًا في جميع أنحاء العالم.

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ويستأنف الزمالك تدريباته في السبت المقبل بعد الإجازة بعد تعقيم وأخذ الإجراءات الاحترازية داخل النادي خوفًا على أرواح الأعضاء التي تحضر إلى النادي واللاعبين.

وقرر النادي أيضًا إغلاق نادي الزمالك لمدة أسبوعًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة حيث ضرب الكثير من البطولات في جميع أنحاء العالم.