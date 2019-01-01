الزمالك يعدل عقود رباعي الفريق عقب مواجهة جينيراسيون

الزمالك يستعد لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعديل عقود بعض اللاعبين خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

ويسعى الزمالك للحفاظ على قوام الفريق الأساسي في الموسم الحالي، للاستمرار في حصد البطولات بعد تحقيق الكأس والكونفدرالية الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن إدارة الفريق ستقوم بتعديل عقود الرباعي محمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالرحيم جنش.

وشهدت الفترة الأخيرة في الزمالك مطالبة أكثر من لاعب بتعديل عقده والحصول على بعض مستحقاتهم المالية المتأخرة.

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وينوي مجلس الإدارة عقد جلسات مع الرباعي عقب الانتهاء من مباراة جينيراسيون فو السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الزمالك في تأمين لاعبيه من أي إغراءات مادية خلال فترات الانتقالات المقبلة سواء الشتوية أو الصيفية خلال الموسم الجديد.