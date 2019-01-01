الزمالك يطمئن على ساسي قبل أمم إفريقيا

ساسي من أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة مع الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بالاطمئنان على التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق خلال الفترة الأخيرة مع منتخب نسور قرطاج.

وكان ساسي قد تعرض لإصابة قوية في إياب مواجهة الزمالك وحسنية أكادير المغربي، ضمن مباريات الأدوار الإقصائية في الكونفدرالية.

وخضع ساسي لعملية جراحية تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب التونسي، من أجل اللحاق بكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر.

وأكد المنتخب التونسي أن فرجاني ساسي سيكون جاهزًا للتواجد في مباريات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر بمشاركة 24 منتخبًا.

ويعد ساسي من أبرز اللاعبين في المنتخب التونسي حاليًا، ومن الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها خطة الفرنسي آلان جيريس المدير الفني.

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وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.