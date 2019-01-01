النتائج المباشرة
كأس الاتحاد الأفريقي

الزمالك يضاعف مكافآت لاعبيه بعد التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

التعليقات()
الزمالك يفوز على حسنية أغادير بهدف نظيف
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت مضاعفة للاعبيه، بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك فاز على حسنية أغادير بهدف دون رد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، قرار بصرف مكافآت مضاعفة للاعبين، بعد الفوز على حسنية أغادير.

رئيس الزمالك قرر صرف المكافآت للاعبين، بعد التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

اختيارات المحررين

وسجل هدف المباراة الوحيد إبراهيم حسن، ليقود فريقه للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

يأتي ذلك دعمًا من جانب إدارة الزمالك للاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة الإسماعيلي والمقرر لها يوم الخميس المقبل بالدوري.

إغلاق