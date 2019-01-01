الزمالك يضاعف مكافآت لاعبيه بعد التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك يفوز على حسنية أغادير بهدف نظيف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت مضاعفة للاعبيه، بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك فاز على حسنية أغادير بهدف دون رد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، قرار بصرف مكافآت مضاعفة للاعبين، بعد الفوز على حسنية أغادير.

احذري يا إفريقيا، لقد وصل فارسنا الأبيض إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية.👏🏼👏🏼#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/SUcSjJMH4W — جول مصر (@goaleg) April 14, 2019

رئيس الزمالك قرر صرف المكافآت للاعبين، بعد التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

وسجل هدف المباراة الوحيد إبراهيم حسن، ليقود فريقه للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

يأتي ذلك دعمًا من جانب إدارة الزمالك للاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة الإسماعيلي والمقرر لها يوم الخميس المقبل بالدوري.