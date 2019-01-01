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كأس الاتحاد الأفريقي

الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين تحفيزًا قبل السفر إلى تونس

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هل ينجح الزمالك في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف راتب شهر من المستحقات المتأخرة لدى لاعبي الفريق الأبيض، قبل السفر إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

الزمالك سيسافر مساء غدٍ الجمعة إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك صرف شهر المكافأة بهدف تحفيز اللاعبين، لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة النجم الساحلي في اللقاء المقبل.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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وقرر رئيس نادي الزمالك رفع العقوبة على لاعبي الفريق الأبيض، بعد واقعة الاعتداء على مصور صحفي بعد مباراة بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

الزمالك يسعى للخروج من مباراة النجم الساحلي متعادلًا بأي نتيجة على أقل تقدير، من أجل التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

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