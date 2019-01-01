الزمالك يسقط في فخ التعادل مع الإنتاج الحربي

الزمالك يفرط في ثلاثة نقاط غالية أمام الإنتاج الحربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز الذي أقيم على ملعب "بتروسبورت".

وأهدر الزمالك فرصة هامة في تضليل الفارق أكثر مع المتصدر الأهلي، واشتعال صراع القمة في الدوري خلال المرحلة المقبلة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم كثرة الفرص أمام لاعبي الزمالك، وعجز حميد أحداد وإبراهيم حسن لترجمتها إلى أهداف.

وفي أول دقائق الشوط الثاني، ومع دخول خالد بو طيب بديلًا لمحمود عبدالعزيز المصاب، نجح المغربي في إحراز أول أهداف اللقاء بعد تمريرة رائعة من كهربا.

وتعادل سريعًا الإنتاج الحربي في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، من علامة الجزاء ليشتعل اللقاء ويأتي سيل من الفرص المهدرة من جانب لاعبي الزمالك.

وبذلك أعطى الزمالك فرصة للأهلي عدم الندم على التعادل أمام الإسماعيلي في المباراة السابقة في الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 67 نقطة في المركز الثالث بعد لعب 30 مباراة، بينما احتل الإنتاج الحربي المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.