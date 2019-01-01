الزمالك يسعى لإقامة تدريباته بالمغرب في مدينة وجدة

الزمالك يستعد لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك توفير سبل الراحة للفريق قبل السفر إلى المغرب من أجل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف نهضة بركان نظيره الزمالك، يوم 19 مايو الجاري، على ملعبه ووسط جماهيره في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وأشارت التقارير أن الزمالك قرر سفر بعثته على متن طائرة خاصة من أجل راحة اللاعبين وعدم التنقل من طائرة إلى أخرى أثناء رحلة المغرب.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري مخاطبة نادي مولودية وجدة المغربي، من أجل استضافة تدريبات الفريق خلال تواجدهم هناك حيث تبعد عن مدينة بركان 35 دقيقة فقط.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطي النجم الساحلي التونسي، ذهابًا في مصر بالفوز بهدف نظيف والتعادل السلبي في الإياب.

إقرأ أيضًا - رئيس الزمالك يحذر نهضة بركان من تكرار ما حدث أمام الصفاقسي

وتقام مواجهة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان، يوم 26 مايو الجاري، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية حيث ينوي الأمن الموافقة على حضور الجماهير بكامل سعة الاستاد.