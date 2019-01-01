الزمالك يستعيد النقاز أمام الاتحاد السكندري

النقاز غاب عن الزمالك في مواجهة بتروجيت الماضية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يعود التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، إلى صفوف الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري في منافسات الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، بعد غد السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان النقاز غاب عن الزمالك خلال مباراة بتروجيت بسبب الإصابة التي لحقت به في إياب دور الـ32 الأول من منافسات الكونفدرالية، أمام القطن التشادي. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأصبح اللاعب التونسي جاهزًا لخوض مواجهة الاتحاد، المقرر لها السبت، على ملعب "برج العرب"، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان حازم إمام بدأ مباراة الزمالك أمام بتروجيت التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في أول مباريات الدور الثاني.

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ويسعى الزمالك لتعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز، وتوسيع الفارق، أملًا في تعثر الأهلي وبيراميدز في مباراتهم معًا غدً الجمعة.