الزمالك يستعد لسموحة بمعسكر مغلق

لقاء قوي بين الزمالك وسموحة بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يدخل الزمالك اليوم الثلاثاء، معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء سموحة السكندري ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للحفاظ على صدارة الدوري المصري الممتاز، من ملاحقة الأهلي صاحب المركز الثاني، وأيضًا من بيراميدز المتواجد في المركز الثالث.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الزمالك ينهي تدريباته عصرًا ويتجه إلى الدخول في معسكر مغلق قبل لقاء الغد أمام سموحة.

ويعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة الفريق عقب انتهاء المران الأخير من الاستعدادات وكشف موقف المصابين.

وكان محمود علاء وحمدي النقاز ابتعدا عن مواجهة الأهلي بسبب الإصابات التي لحقت بهم قبل اللقاء بأيام وهم من القوام الأساسي للفريق.

إقرأ أيضًا - مصطفى فتحي: احترم الأهلي ولكنني لن انضم له.. أعشق الزمالك وجماهيره

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة والأهلي ثانيًا برصيد 52 نقطة وبيراميد ثالثًا برصيد 51 نقطة.