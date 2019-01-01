الزمالك يرفض التفريط في أحمد مدبولي

العروض تنهال على لاعبي الزمالك في أخر أيام الميركاتو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، فكرة رحيل أحمد مدبولي، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مدبولي قد ابتعد عن تشكيل الزمالك في الفترة الأخيرة، بسبب عدم اعتماد جروس عليه منذ بداية الموسم الجاري، مما أدى لتقديم أكثر من نادي بعروض لضمه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الزمالك تلقى عرضًا رسميًا من إنبي لضم أحمد مدبولي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير أن الزمالك رفض التخلي عن مدبولي بعد تمسك جروس المدير الفني به، وعدم التفريط عليه بشكل نهائي خلال الموسم.

وأكدت الصحف أن النادي تلقى عروضًا أخرى من الدوري المصري من ناديي الجونة ووادي دجلة للحصول على خدمات مدبولي.

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وفضل جروس بقاء اللاعب في الموسم الحالي، للمنافسة على لقب الدوري وبطولة الكونفدرالية.