الزمالك يرحب بطلب المصري لضم معروف يوسف وحمدي
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
طلب نادي المصري البورسعيدي، ضم الثنائي عماد فتحي ومعروف يوسف من نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي المصري تحدث مع مسؤولي الزمالك، من أجل الحصول على خدمات الثنائي عماد فتحي ومعروف يوسف سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة.
الزمالك أبدى مرونة في التخلي عن الثنائي، خاصة في ظل عدم حاجة الفريق الأبيض لخدماتهما خلال الفترة المقبلة.
الأهلي ينفي دخوله في مفاوضات مع النادي المصري لضم إسلام عيسى 🔴— جول مصر (@goaleg) June 13, 2019
هل يستحق اللاعب الانضمام للنادي الأهلي؟ ⚽️ pic.twitter.com/BhMW2lLKz8
مرونة الزمالك في الموافقة على رحيل الثنائي للمصري، ورائها رغبة في ضم إسلام عيسى صانع ألعاب المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ومن جانبهم، رفض مسؤولي المصري دخول صفقة إسلام عيسى في صفقة انتقال الثنائي عماد حمدي ومعروف يوسف، مفضلين انفصالها عن تلك الصفقة.
الزمالك كان قد أعار معروف يوسف إلى الشرطة العراقي، بينما انتقل عماد حمدي لإنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.