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كأس الاتحاد الأفريقي

الزمالك يخوض مرانه في المغرب ويعود فجر الثلاثاء

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الزمالك تعادل سلبيًا أمام اتحاد طنجة في الكونفدرالية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

خاض فريق الزمالك، اليوم الإثنين، مرانه في المغرب بعد خوضه مواجهة اتحاد طنجة أمس في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع اتحاد طنجة، في مباراة الذهاب بدور الـ32 الإضافي من منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتواجد اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة اتحاد طنجة في صالة الألعاب الرياضية لأداء بعض التدريبات الاستشفائية.

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وتدرب اللاعبين المستبعدين من مباراة الأمس، على ملعب طنجة بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

وتماثل مصطفى فتحي للشفاء بعد الإصابة الذي عانى منها أمس، بالإضافة إلى الإطمئنان على يوسف إبراهيم "أوباما"، بعد الشكوى من آلام في العضلة الضمة.

ويعود الزمالك فجر الثلاثاء إلى القاهرة، استعدادًا لخوض مباراة العودة أمام اتحاد طنجة والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب "برج العرب".

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