الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على إنبي ويعزز صدارته للدوري المصري

مباراة قوية بين الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الزمالك فوزًا هامًا على نظيره إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

شكل الزمالك في الدقائق الأولى خطورة على مرمى إنبي، عن طريق كهربا بعد تمريرة رائعة من فرجاني ساسي وضعته أمام مرمى إنبي منفردًا ولكن تسديدته جاءت عالية عن المرمى.

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول عن طريق المغربي خالد بو طيب في الدقيقة 21 من عمر اللقاء بعد استغلال خطأ حارس مرمى إنبي حيث حاول مراوغته ولكن مهاجم الأبيض نجح في خطف الكرة وتسجيل افتتاحية المباراة.

وتابع الأبيض فرض سيطرته على اللقاء، والاستحواذ على الكرة بشكل كبير أمام الفريق البترولي، الذي حاول العودة للمباراة مرة أخرى.

وفي الوقت الذي ينتظر الجميع فيه صافرة الحكم بانتهاء الشوط الأول أرسل أحمد السيد زيزو تمريرة رائعة لكهربا داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 47.

وفي الشوط الثاني، حاول الزمالك مفاجأة إنبي بقتل المباراة، حيث لم يتمكن ساسي من إحراز هدف في الدقيقة 54 من عمر اللقاء بعد إرسال زيزو تمريرة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

وبعد الفرصة الضائعة للزمالك تمكن نادي إنبي في تقليص الفارق بهدف أول من هجمة منظمة رائعة انتهت بهدف عن طريق محمد بسيوني الذي دخل بديلًا بين الشوطين بدلًا من أحمد شكري.

وأنقذ جنش الزمالك في أكثر من مناسبة مرمى الزمالك من استقبال هدف أخر عقب تقليص إنبي الفارق في الدقيقة 56 عن طريق محمد بسيوني.

وتصدى القائم الأيمن في الدقيقة 80 هدف عن مرمى إنبي من خالد بو طيب بعد هجمة مميزة للزمالك في بدأت من عند حميد أحداد من الجبهة اليسرى.

وارتطمت تسديدة أوباما القوية في الدقيقة 86 في القائمة الأيسر لمرمى إنبي وسط ذهول من لاعبي الزمالك على عناد الكرة.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الـ15.