الزمالك يحدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته الإفريقية

الزمالك يواجه بطل الصومال في الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الزمالك قد حدد الملاعب الخاصة به في مباريات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد.

ويواجه الزمالك نظيره كاديادها الصومالي، ضمن دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 11 بملعب بتروسبورت.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الزمالك قد حدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا خلال الأدوار المقبلة.

وحدد الزمالك ملاعب "القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب"، لاستضافة مبارياته خلال المراحل المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

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ويسعى الزمالك لتحقيق انطلاقة قوية في دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية، من أجل السير قدمًا نحو منصات التتويج خاصًة بعد أن فاز بلقب الكونفدرالية.