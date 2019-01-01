الزمالك يحدد موقف الأجانب المعارين من الموسم المقبل
كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الزمالك حدد موقف اللاعبين الأجانب المعارين حاليًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويمتلك الزمالك عقود كلًا من كابونجو كاسونجو ومعروف يوسف ورزاق سيسيه، حيث يقدم الأخير أداء أكثر من رائع مع الاتحاد السكندري.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن إدارة الزمالك استبعدت عودة الثلاثي الأجنبي المعار قبل بداية الموسم المقبل لدعم الأبيض وصفوفه.
وسيتم حسم الأمر نهائيًا بشأن الثلاثي نهاية الموسم الجاري، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس مدرب الفريق الحالي.
ورفض مسئولي الزمالك في الوقت الحالي طرح الملف على الجهاز الفني للتركيز أكثر على إنهاء البطولات بشكل مميز واستكمال الموسم بالتتويج.
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وينتظر الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الأهلي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "برج العرب"، يوم 30 مارس الجاري.
🎙️شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي بعد الفوز على المنتخب الأمريكي: قدمنا مباراة جيدة في وجهة نظري واستحققنا الفوز، حاولت إراحة لاعبي الأهلي والزمالك لأنني أعلم أن هناك مباراة قمة بين الفريقين يوم 30 مارس، كريم نيدفيد تم منحه فرصة أكبر لأنه موقوف في هذا اللقاء. pic.twitter.com/3vlM41yfSb— جول مصر (@goaleg) March 22, 2019