الزمالك يحدد موقف الأجانب المعارين من الموسم المقبل

الزمالك يحدد موقف المعارين الأجانب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الزمالك حدد موقف اللاعبين الأجانب المعارين حاليًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك الزمالك عقود كلًا من كابونجو كاسونجو ومعروف يوسف ورزاق سيسيه، حيث يقدم الأخير أداء أكثر من رائع مع الاتحاد السكندري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن إدارة الزمالك استبعدت عودة الثلاثي الأجنبي المعار قبل بداية الموسم المقبل لدعم الأبيض وصفوفه.

وسيتم حسم الأمر نهائيًا بشأن الثلاثي نهاية الموسم الجاري، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس مدرب الفريق الحالي.

ورفض مسئولي الزمالك في الوقت الحالي طرح الملف على الجهاز الفني للتركيز أكثر على إنهاء البطولات بشكل مميز واستكمال الموسم بالتتويج.

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وينتظر الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الأهلي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "برج العرب"، يوم 30 مارس الجاري.