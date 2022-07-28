الزمالك يحدث بلبلة في السعودية .. تضرر الهلال والفيصلي منه

الزمالك كشف حقيقة صفقة حمدي النقاز بعد أشهر من إنكار الأهلي

تسبب نادي الزمالك المصري في جدلًا كبيرًا في الدوري السعودي، بعدما أعلن أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، فسخ عقد اللاعب التونسي حمدي النقاز بالتراضي بين الطرفين.

ما هي قصة تعاقد الزمالك مع النقاز؟

الظهير التونسي كان قد لعب للفارس الأبيض في فترته الأولى من يناير 2018 إلى يناير 2020، قبل أن يرحل مجانًا نظرًا لخلافات حول الأمور المالية.

وفي صيف 2021، قرر الزمالك التعاقد مع اللاعب من جديد مجانًا قادمًا من الترجي التونسي.

لكن بعدها صدر قرارًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع الأبيض من التعاقدات لفترتي انتقالات، على خلفية أزمة اللاعب حسام أشرف، الذي جدد عقده مع الزمالك رغم أنه وقع قبلها لنادٍ آخر.

واضطر الزمالك بعدها لإعارة النقاز للأهلي السعودي، وهنا كانت المشكلة.

ما هي مشكلة إعارة النقاز للأهلي السعودي؟

الظهير التونسي انتقل للراقي عقب إغلاق باب الانتقالات الصيفية، إذ قيده النادي السعودي بدلًا من البرازيلي باولينيو، الذي فضل الرحيل عقب شهرين فقط من انضمامه.

الأهلي أعلن أنه تعاقد مع النقاز في صفقة انتقال حر، إذ تسمح اللوائح للأندية بقيد لاعبين جدد لإكمال قوائمها خارج فترة الانتقالات، بشرط أن يكون اللاعب المنضم حرًا وليس مقيدًا في أي فريق.

وطوال الفترة الماضية، دافع الأهلي عن نفسه، زاعمًا أن النقاز كان حرًا وقت التعاقد معه، حتى جاء إعلان الزمالك صباح اليوم الخميس، ليكشف الحقيقة.

الزمالك أعلن رسميًا، اليوم، فسخ عقد النقاز بالتراضي بين الطرفين، إذ أوضح أمير مرتضى أن اللاعب سيقوم برد المبالغ المالية التي حصل عليها من النادي وفقًا للعقد المبرم في صيف 2021، مقابل تنازل الزمالك عن الحكم الصادر لصالحه ضد النقاز من قبل فيفا.

إعلان الزمالك هذا يعني أن مشاركة اللاعب مع الأهلي خلال الفترة التي مثل بها الفريق لم تكن قانونية، وكان لا بد من احتساب الراقي خاسرًا بها، وهو ما لم يحدث.

كيف تضرر الهلال والفيصلي من النقاز؟

النقاز شارك مع الراقي في ثماني مباريات، منها مواجهتي الزعيم والعنابي، التي انتهت بالتعادل 1-1 و2-2 على الترتيب.

الهلال والفيصلي قدما احتجاجات عقب المباراتين، بداعي عدم قانونية مشاركة النقاز، بتبعية عدم قانونية قيده في الأهلي كونه لم يكن لاعبًا حرًا.

لكن لجنة الانضباط والأخلاق رفضت كلا الاحتجاجين، واعتمدت نتيجة المباراتين، بالتعادل ومنح كل فريق نقطة وحيدة.

هذه النتائج لم تؤثر على الهلال، الذي توج بالفعل بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن تضررالفيصلي بصورة أكبر كونه هبط لدوري الدرجة الأولى بعدما احتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

في حال، كانت لجنة الانضباط قد قبلت احتجاج العنابي، كان سيتم منه ثلاث نقاط، كانت كافية لبقائه في دوري المحترفين بالموسم المقبل.