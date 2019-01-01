الزمالك يتوصل لاتفاق مع جروس لتجديد عقده

الزمالك يحضر لتجديد عقد جروس نهاية الموسم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف رئيس نادي الزمالك، عن التوصل لاتفاق مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لتجديد عقده الذي سينتهي نهاية الموسم الجاري.

كانت تقارير قد أكدت مؤخرًا حول رحيل جروس عقب انتهاء عقده مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، بعد أن رفض دخول أي عنصر مصري الجهاز الفني.

وقال رئيس النادي في تصريحات عبر الموقع الرسمي، إنه تم الاتفاق مع جروس المدير الفني الحالي، لتمديد عقده مع الفريق عكس كل التقارير التي أكدت رحيله.

ويقدم جروس مستوى جيد وينافس على بطولتي الدوري والكونفدرالية في الموسم الحالي، حيث وصل إلى نصف نهائي البطولة الأخيرة.

وكان الزمالك قد صعد إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على حسنية أكادير أمس الأحد، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "السويس".

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وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة النجم الساحلي والهلال السوداني في نصف النهائي الثاني للبطولة الكونفدرالية.