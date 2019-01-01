الزمالك يتواصل مع معروف يوسف للعودة في يناير

الزمالك يسعى لحل أزمة خط الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الزمالك يسعى لترميم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من البدائل في مركز خط الوسط، بعد إصابة محمود عبدالعزيز بالرباط الصليبي ومحمد حسن بغضروف الركبة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن الزمالك يسعى لاستعادة النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق المعار للمقاولون العرب.

ورحب معروف يوسف بالعودة للزمالك وقطع إعارته ولكن أكد لإدارة الزمالك بالتفاوض مع إدارة المقاولون العرب لإتمام التفاوض.

إقرأ أيضًا - فايلر يقضي إجازة في سويسرا عقب انتهاء معسكر الأهلي بالإمارات

ويضع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب ثقة كبيرة على معروف يوسف ويحتاج إليه في صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

ويسعى الزمالك في الموسم الحالي للفوز بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز وكأس مصر من أجل تتويج المجهود خلال الفترة الماضية.