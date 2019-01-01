الزمالك يتلقى خطابًا رسميًا بموعد مباراته أمام بترو أتلتيكو في "برج العرب"

الزمالك يسعى لتحسين موقفه في المجموعة بالكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، صباح اليوم الإثنين، بموعد مباراته أمام بترو أتلتيكو ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك تلقى هزيمة أمام جورماهيا الكيني وتعادل أمام حسين داي الجزائري، في أول جولتين من دور المجموعات مما يحتم عليه الفوز على الفريق الأنجولي.

وكشف الخطاب الرسمي الذي وصل الزمالك أن المباراة ستقام في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل، على أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ويحتل نصر حسين داي الجزائري صدارة ترتيب مجموعة الزمالك برصيد 4 نقاط، بينما يأتي جورماهايا وبترو أتلتيكو في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد 3 نقاط.

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ويتزيل الزمالك ترتيب مجموعته بعد مرور جولتين، بنقطة واحدة بعد التعادل أمام الفريق الجزائري، على ملعب برج العرب بهدف لكل فريق.