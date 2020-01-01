الزمالك يتخطى فخ طنطا بثلاثية ويعزز وصافته للدوري المصري

الأبيض حقق فوزًا هامًا على طنطا

حقق الزمالك فوزًا هامًا على نظيره طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

الزمالك استضاف طنطا ضمن منافسات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الأبيض وصافة ترتيب البطولة.

في الشوط الأول سيطر الزمالك بشكل كبير على مجريات اللعب مع محاولات بسيطة من جانب الفريق الضيف "طنطا" ولكن انتهى بدون أهداف.

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وفشل محمود علاء في تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد إهدار ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء ولكن حارس طنطا تألق ببراعة.

وفي الشوط الثاني، صالح محمود علاء جماهير الأبيض، بهدف من رأسية بعد تلقيه عرضية رائعة، تقدم بها الأبيض في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء أخرى بعد تدخل لاعب طنطا على محمود حمدي الونش، في الدقيقة 70 أحرزها أيضًا محمود علاء بنجاح في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي تمكن فريق طنطا من تقليص الفارق بالهدف الأول عن طريق محمود مسعود وتصبح الدقائق الأخيرة مثيرة للغاية.

ولكن إمام عاشور البديل الذي شارك بدلًا من إسلام جابر في الدقائق الأخيرة أحرز هدف ثالث وينهي اللقاء بالتفوق بثلاثة أهداف أمام هدف.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 58 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الأخير.