الزمالك يتأهل.. الأبيض يفوز على جينيراسيون فوت بهدف دون رد

الزمالك يكمل عقد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

تأهل فريق الزمالك المصري إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء الإياب بهدف دون رد.

الزمالك تمكن من الفوز والتأهل بمجموع اللقائين بهدفين مقابل هدفين، والصعود بقاعدة احتساب الهدف باثنين، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف اللقاء الوحيد عن طريق الخطأ في مرماه بأقدام المدافع السنغالي دجيبريل ديوب في الدقيقة 19، عند محاولته إبعاد الكرة من أمام مصطفى محمد.

وأهدر محمود علاء ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة 65 بعد أن ارتطمت الكرة في عارضة الحارس السنغالي ليصدم جماهير الزمالك.

وتعرض محمد عواد حارس مرمى الزمالك لإصابة قوية خرج على إثرها من اللقاء في الدقيقة 77 وشارك بدلًا منه محمد صبحي حارس المنتخب الإوليمبي.

وبذلك سيتواجد الزمالك مع كلًا من مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.