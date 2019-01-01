الزمالك يبلغ كهربا بموعد عودته للتدريبات

الزمالك يرفع العقوبة عن كهربا بعد واقعة بترو أتلتيكو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موعد عودة محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الزمالك لتدريبات الفريق بعد رفع الإيقاف عنه.

وكان كهربا قد تعرض للإيقاف بسبب واقعة تجاه جماهير الزمالك في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في ملعب "برج العرب" ضمن منافسات الكونفدرالية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق حدد موعد كهربا للتدريبات.

ويسمح الجهاز الفني للزمالك لكهربا العودة للتدريبات ابتداءً من غداً الأربعاء، استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني، يوم الأحد المقبل بملعب "برج العرب".

ويسع الزمالك لتحقيق الفوز على جورماهيا للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في اللقاء السابق على بترو أتلتيكو خارج الديار.

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ويتصدر نصر حسين داي الترتيب بـ7 نقاط، ويليه جورماهيا بـ6 نقاط، والزمالك 5 نقاط ويتذيل بترو أتلتيكو الترتيب بـ4 نقاط.

ما الفارق بين بيليتش وسييرا عند قيادتهم لتدريب #الاتحاد؟🤔 pic.twitter.com/TjyN6lWV6C

— موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019