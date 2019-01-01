الزمالك يبدأ استعداداته للمصري ومعسكر مغلق حتى مواجهة أكادير

الزمالك يسعى للحفاظ على مواصلة الانتصارات محليًا وإفريقيًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يبدأ الزمالك استعداداته اليوم، لمواجهة المصري البورسعيدي في منافسات الدوري المصري الممتاز، المقرر لها الخميس المقبل على ملعب السويس.

وكان الزمالك قد تعادل مع حسنية أكادير المغربي، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، سلبيًا بدون أهداف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "أدرار".

ووصلت بعثة الزمالك عصر أمس الإثنين، إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد المباراة بيومًا واحدًا، وتمكنهم من إنهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وأشارت التقارير أن الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي، الذي يقدم مستوى طيب للغاية مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للأبيض.

وكان لاعبو الزمالك حصلوا على راحة بالأمس عقب العودة من السفر، على أن يخوض أول مران له اليوم استعدادًا للمصري البورسعيدي.

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ويستمر المعسكر الذي يدخله الزمالك في السويس غدًا الأربعاء، حتى الأسبوع المقبل للتحضير لمواجهة حسنية أكادير المغربي في إياب دور ربع النهائي المقرر لها الأحد المقبل.