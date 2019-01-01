الزمالك وبيراميدز بصافرة نرويجية تظهر للمرة الأولى في المنطقة العربية

الإعلان عن الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك وبيراميدز

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، مساء الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري، في الثامنة مساءً.

ومن المنتظر ان يقود اللقاء تحكيمياً الحكم النرويجي هوبر نيلسين، توم هارالد جرونفيك، وجيد أوسكار أساكسن، وكريستوفر هاجنس حكماً رابعاً.

نيلسين صاحب الـ 33 عاماً، ارتدى الشارة الدولية منذ عام 2015، ولكنه لم يحكم أي مباراة في المنطقة العربية حتى الآن.

🏁 طاقم حكام نرويجي لمباراة بيراميدز والزمالك. 🇪🇬⚽ pic.twitter.com/1CNDYkdvoV — EFA.eg (@EFA) April 22, 2019

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 60 نقطة، من 26 مباراة، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس العدد من النقاط ولكن بعد لعب 28 مباراة.