الزمالك يحاول نقل لقاء حسنية أغادير لبتروسبورت بدلًا من السويس

هل ينجح الزمالك في نقل المباراة إلى بتروسبورت؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يحاول مسؤولي نادي الزمالك، نقل مباراة الفريق أمام حسنية أغادير المغربي إلى ملعب بتروسبورت، بدلًا من ملعب الجيش بالسويس.

الزمالك سيحل ضيفًا على حسنية أغادير مساء اليوم الأحد، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك محاولات لنقل المباراة إلى ملعب بتروسبورت، خاصة في ظل عدم وجود أزمة بالنسبة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

📈- شايفر مدرب #الاستقلال واجه زوران مدرب #الهلال والعين الإماراتي سابقًا مرتين ولكنهم تعادلاً.



-انتصر على الزعيم مرتين في وجود رامون دياز والمدرب براون، ذهابًا و إيابًا. pic.twitter.com/aU5rvrmBTO — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 7, 2019

نادي الزمالك قد يوافق في النهاية على اللعب في ستاد السويس، وذلك في حالة تمسك الجهات الأمنية ورفض نقلها إلى بتروسبورت.

حسنية أغادير سيحل ضيفًا على الزمالك يوم الأحد المقبل 14 أبريل الجاري، في إياب دور الربع نهائي بالكونفدرالية.

ويسعى نادي الزمالك لخوض المباراة في القاهرة، وذلك من أجل تسهيل الأمور على جماهير الفريق للتواجد بكثافة في لقاء العودة.