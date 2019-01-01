مدرب الزمالك السابق: حديث ميتشو عن مرضه بالسرطان كان غريبًا

وكيل المدرب الصري نفى مرضه بالسرطان، في الوقت الذي يؤكد به عصام مرعي حديث ميتشو عن مرضه مع اللاعبين

أكد عصام مرعي؛ المدرب العام السابق للزمالك، أن الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو"؛ المدير الفني السابق للفارس الأبيض، أخطر اللاعبين بمرضه بالسرطان قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، مبديًا استغرابه من تصرف المدرب.

الأبيض استهل مشواره في دوري أبطال أفريقيا بملاقاة الفريق الكونغولي في 30 من نوفمبر الماضي، وهُزم وقتها بثلاثية نظيفة.

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وعقب المباراة، انتشرت أنباء معاناة المدرب الصربي من مرض السرطان إلا أن وكيله خرج نافيًا كل هذه الأنباء، لكن مدرب الأبيض آنذاك أكد حديث ميتشو للاعبين حول مرضه.

وقال مرعي، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "استعدينا بشكل جيد لمازيمبي، لكن التركيز كان قليلًا وكان هناك حالة قلق في ظل وجود أزمة مستحقات، بجانب هذا تفاجأنا في المحاضرة الفنية قبل المباراة أنه مريض، واستغربت من توقيت حديثه عن هذا، لا أعلم ما إذا كان يريد تحفيز اللاعبين أم ماذا كان هدفه".

وأضاف: "ميتشو قال أنه مريض بالسرطان، الجميع سمعته، لكن المترجم أحمد شعبان اكتفى بقول أنه مريض إلا أن اللاعبين سمعوا من ميتشو شخصية مرضه بالسرطان، لذلك تضامنوا مع المدرب رغم الهزيمة".

يذكر أن مجلس إدارة القلعة البيضاء أقال ميتشو عقب هزيمة مازيمبي، متعاقدًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني الأسبق للأهلي المصري.