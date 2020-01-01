محمد عواد يكذب ناجي: هذه ليس أخلاقي أو تصرفاتي

الحارس يرد على مدربه السابق في المنتخب

رد محمد عواد؛ حارس مرمى الزمالك، على أحمد ناجي؛ مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، والتي وجه له بها بعض الاتهامات.

مدرب الفراعنة السابق اتهم حارس الفارس الأبيض بنشر رقم هاتفه الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كي ينهال عليه سباب الجماهير، على إثر استبعاده من قائمة المنتخب.

وكتب عواد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الاحترام والتقدير للكابتن أحمد ناجي، وحضرتك في مقام والدي، ولكن الكلام غير صحيح ودي عمرها ما كانت أخلاقي ولا تصرفاتي".

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أزمة الثنائي كانت قد نشبت في مايو 2019، وقتما كان صاحب الـ27 عامًا حارسًا للوحدة السعودي، وقدم أداءً طيبًا معه، لكنه فوجئ باستبعاده من قائمة مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، ليخرج مهاجمًا ناجي عبر "تويتر". (طالع التفاصيل)

وسرعان ما عاد الحارس لحذف تغريداته، دون توضيح أي أسباب.

وكان الفراعنة قد ودعوا البطولة القارية آنذاك من دور الـ16، بخروج مخزٍ من البطولة المقامة على أرضهم، بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا.