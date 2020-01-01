مصطفى فتحي: رحيل جروس عن الزمالك "غلطة"

لاعب الفارس الأبيض يوضح حقيقة إصابته المزمنة

يرى مصطفى فتحي؛ لاعب الزمالك، أن رحيل السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني السابق للفريق، خطأ وقع به مجلس الإدارة، مشيرًا في الوقت نفسه أن المدرب السويسري لم يكن مقتنعًا به.

جروس رحل عن الفارس الأبيض في يونيو 2019 قبل نهاية الموسم بعدة جولات، حيث انتهى عقده ورفض مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، التجديد له.

وقال فتحي، خلال تصريحاته بقناة ناديه، بادئًا الحديث بتوضيح وضعه الحالي بعد اكتمال شفائه من الإصابة: "الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق، تحدث معي قبل مواجهتي الاتحاد السكندري والمصري أخبرني كارتيرون أنني سأشارك، لكن كلا المباراتين تم تأجيلهما، لكن المؤكد أن فترة التوقف في صالحي حتى استعيد مستواي بشكل كامل، فأي لاعب بعد الإصابة يحتاج لأربع مباريات على الأقل ليعود لمستواه الطبيعي".

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وأضاف: "في الفترة المؤخرة حصدنا بطولتين ونجحنا في الصعود لقبل نهائي دوري الأبطال، وبالنسبة لي بطولة إفريقيا هي الأهم العام الحالي، هي لها طعم مختلف".

بسؤاله عن الفارق بين كريستيان جروس وكارتيرون، علق: "جروس كان مدربًا ناجحًا، لكن كنت أبذل قصارى جهدي في التدريب ومع ذلك لا يشركني، ولا أعلم سبب عدم قناعته بي، ورغم ذلك أرى أن رحيله كان غلطة، لأنه كان يحقق الفوز والدوري مستمر".

عن حقيقة ما يتردد عن أن إصابته مزمنة، أوضح: "قبل ذهابي للسعودية تعرضت لإصابة في قدمي اليمنى، وبعد الانتقال للمملكة أُصبت في القدم اليسرى، ثم بعد عودتي للزمالك تعرض لإصابة في القدم اليمنى لا علاقة لها بالإصابة القديمة، فقط هناك من يخلط الأمور ببعضها، وحاليًا أن سليم 100%".