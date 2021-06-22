عرضيات شيفو وتسديدات أوباما تصعد بالزمالك إلى قبل نهائي كأس مصر

ثنائية أوباما تحسم المباراة للفارس الأبيض

خطف الزمالك بطاقة التأهل لقبل نهائي كأس مصر بالفوز أمام مصر للمقاصة بثنائية نظيفة، على استاد السويس الجديد.

مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 57 من عمر المباراة، افتتح يوسف أوباما التهديف للفارس الأبيض، بعدما أرسل محمد عبد الشافي، عرضية من الجهة اليسرى، وصلت إلى سيف الدين الجزيري، الذي هيأها بصدره إلى أوباما، ليسددها الأخير في الشباك.

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وبعدها بأربع دقائق فقط، أضاف أوباما الهدف الثاني للزمالك، كانت بداية الفرصة أيضًا عند عبد الشافي، الذي أرسل عرضية من الجهة اليسرى، استقبلها أوباما برأسية في المرمى.

وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق، وقفت العارضة حائلًا دون تسجيل الهدف الثالث للأبيض، بعدما سدد أحمد سيد "زيزو" تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز، يضرب الفارس الأبيض موعدًا في قبل النهائي مع أسوان، الذي تأهل بفوزه أمام المصري البورسعيدي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، أرسل باسم مرسي؛ مهاجم المقاصة، تمريرة رائعة إلى عماد فتحي، املنفرد تمامًا بالحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، لكن الأخير تصدى للكرة، وحولها إلى ضربة ركنية.

يذكر أن الزمالك كان قد ودع النسخة الماضية من كأس مصر من دور قبل النهائي، بعدما تلقى الهزيمة في الأشواط الإضافية أم طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف وحيد.