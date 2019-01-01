رئيس الزمالك: ميتشو أفضل من فايلر 100 مرة وهذه رسالتي للشامتين

الفارس الأبيض خسر أول نقطتين له في الموسم

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

رفض رئيس نادي الزمالك الهجوم على الصربي ميتشو؛ المدير الفني للفارس الأبيض، عقب التعادل أمام نادي مصر، مؤكدًا تمسكه ببقائه حتى نهاية الموسم الجاري.

الفارس الأبيض تعادل أمس الأحد، أمام نادي مصر بهدف لكل منهما، حتى أن الأول فلت من الهزيمة بصعوبة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": "هذه ثالث مباراة في الدوري، ما هذه الحرب القائمة على الزمالك؟، الدوري 34 لقاء، فلماذا كل هذا الهياج؟، نعم هناك أخطاء وغرور، وهذا وارد، وفي الأخير نادي مصر فريق في الدوري العام، ومن الوارد الفوز عليه أو الهزيمة أو التعادل،الأخطاء بدأت بغياب طارق حامد، وعقدت جلسة معه بسبب حصوله على الإنذارات المجانية، لولا حصوله على إنذار أمام مصر للمقاصة، لكان مشاركًا أمام نادي مصر".

وأضاف: "نسمع بذاءات عن ميتشو، هل هو سيلعب ويحرز أهدافًا؟، عمر السعيد وأوباما أهدروا عديد الفرص، فماذا يفعل هو؟، المدرب مهمته خلق الفرص وليس ترجمتها إلى أهداف، خطأ ميتشو يكمن في أنه كان يفكر في مباراة الأهلي، احتفظ بمحمد عبد الغني وفرجاني ساسي ومحمود علاء، لكن في الوقت نفسه منح فرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا، وهذا هو الوقت المناسب لذلك".

رئيس الزمالك تابع: "الأهلي لم يلعب بعد المباريات التي تكشف لاعبيه ومدربه وكذلك الزمالك، هناك قرارات وعقوبات سنتخذها، لكن هناك شماتة غير طبيعية في الزمالك، ننافس على أربع بطولات، فلماذا تحبطون اللاعبين؟، من لعب أمام نادي مصر ليس هو القوام الأساسي، ونحن لم نخسر الدوري، لا تحبطوا الجماهير، نحن لم نخسر في الأخير، واللاعبون قاتلوا للفوز، وما عشناه من ظروف في المباراة بسبب الإصابات والإيقافات غير طبيعية".

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واستطرد: "يطالبونني الآن بإقالة ميتشو، وعندما كنت أفعل ذلك قديمًا، كانوا يبكون، ميتشو أفضل من السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي، 100 مرة، لكن الأخير ربنا يوفقه، وأي هجمة لفريقه بهدف على عكس الزمالك، ومن المبكر الحكم فلم يلعب الأهلي بعد مع بيراميدز أو المصري أو الإسماعيلي، ونحن كذلك لم نخض مباريات صعبة، كن بالرجوع إلى سيرة فايلر فمليء بالهزائم".

وأكمل: "أريد أن أقول للشامتين، مدعيين الانتماء للزمالك وكذلك الأهلاوية، المشوار لا يزال طويلًا، لا نريد لطم الخدود من الآن، الكل حزين، لكننا لا نريد هدم الفريق".

واختتم: "ميتشو مستمر لنهاية الموسم، ولن يرحل حاليًا، هو فقط الظروف عاندته في مباراتين، اطمئنوا على الزمالك، لدينا أفضل لاعبين وأفضل مدرب، نحن نساندهم".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، أما نادي مصر فيأتي في المركز الـ15 برصيد نقطتين فقط.