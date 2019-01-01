برفضٍ قاطع - رئيس الزمالك يبعد فييرا عن العودة للفريق

رحلة البحث عن مدرب جديد للفارس الأبيض مستمرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك البحث عن مدرب جديد، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة خالد جلال.

مجلس القلعة البيضاء أقال مدربه بعد تلقي الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز بهدف وحيد.

ووفقًا لبوابة "العين الرياضية" فإن مصدر بالزمالك أكد رفض رئيس النادي القاطع لعودة البرازيلي جورفان فييرا؛ المدير الفني الأسبق للفريق، لتولي المسؤولية الفنية للأبيض مرة أخرى.

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صاحب الـ65 عامًا كان قد درب الزمالك من قبل موسم 2012-2013، وخلال 22 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في خمس، وخسر ثلاثة لقاءات فقط.

يذكر أن الفارس الأبيض يتولى تدريبه حاليًا طارق يحيى مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يقود يحيى الأبيض خلال مواجهتي الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا أمام ديكيداها الصومالي، والتي يقام لقاء الذهاب بها يوم 11 من أغسطس الجاري.