رغم الإيقاف - مرتضى منصور يحضر مواجهة الإنتاج

رئيس الزمالك لم يلتزم بقرار لجنة الانضباط وهو ما سيعرضه لعقوبة جديدة

ضرب مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، بقرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عرض الحائط، بحضوره لقاء الإنتاج الحربي.

الفريق الحربي يستضيف الفارس الأبيض حاليًا على استاد السلام، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

لجنة الانضباط أصدر قرارًا ظهر اليوم الثلاثاء، بمنع رئيس القلعة البيضاء من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث مباريات مع تغريمه 100 ألف جنيه، نظرًا للإساءة إلى جمال الغندور؛ رئيس لجنة الحكام، عقب مواجهة سموحة.

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مخالفة مرتضى لقرار لجنة الانضباط، سيعرضه بحسب اللوائح والقوانين إلى عقوبة إيقاف جديدة تحددها اللجنة وفقًا لما تراه مناسبًا.

الفارس الأبيض خسر خمس نقاط خلال آخر مباراتين له بالدوري بالهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا دون أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق عشر نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي؛ محتل الصدارة.