رسميًا .. القضاء الإداري يؤجل الحكم في دعوى مرتضى منصور

رئيس الزمالك اختصم وزير الرياضة واللجنة الأولمبية

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، ضد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب.

اللجنة الأولمبية كانت قد أصدر قرارًا بإيقاف رئيس القلعة البيضاء لمدة أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، مع تغريمه 100 ألف جنيه، في الرابع من أكتوبر الجاري، على إثر قيامه بسب وقذف عديد المسؤولين عبر قناة ناديه.

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واستندت اللجنة في قرارها على شكاوى مقدمة من محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، وبعض مسؤولي الزمالك السابقين، بجانب اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون اتحاد الكرة المصري، وغيرهم من الشخصيات الرياضية.

وفي العاشر من أكتوبر الجاري، تقدم رئيس الأبيض بطعن على قرار الأولمبية أمام القضاء الإداري، لرفع العقوبة عنه.

وأجل القضاء الجاري الحكم في الدعوى التي اختصم بها مرتضى، كلًا من أشرف صبحي؛ وزير الرياضة، وهشام حطب؛ رئيس اللجنة الأولمبية، إلى الأول من نوفمبر المقبل، من أجل الإطلاع على حيثيات حكم الأولمبية.

يذكر أن مرتضى منصور دخل مؤخرًا في خلافات عديدة مع شخصيات رياضية وعلى رأسها محمود الخطيب، وزادت حدة الأمر مع افتتاح قناة الزمالك، التي يتخذها منصة لسب وقذف الكثيرين.