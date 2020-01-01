محمود علاء: قالوا عنا نفكر بالمال فحصدنا بطولتين في أسبوع واحد

مدافع الزمالك يتحدث عن الضغوطات التي يتعرض لها فريقه

أعرب محمود علاء؛ مدافع الزمالك، عن تفهمه للانتقادات التي يتعرض لها بعض لاعبي الفارس الأبيض، مؤكدًا أن الجميع يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ويعرف تمامًا حجم القلعة البيضاء.

الفارس الأبيض كان قد حقق إنجازًا في فبراير الماضي، بالتتويج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، وبعدها بأيام حصد لقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال علاء، خلال تصريحاته عبر قناة ناديه: "نجحنا في تخطي شهر فبراير الصعب رغم تخوف الكثيرين، تمكننا من العبور بشخصية اللاعبين واللمة وتكاتف مجلس الإدارة والجهاز الفني".

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وأضاف: "خضنا فترة انتقالية بعد نهاية الموسم الماضي، وحدث لنا هزة في بداية فترة المدرب ميتشو، لأننا بدأنا دوري أبطال إفريقيا بخسارة، وكذلك فعلنا بالدوري المحلي، فبدأ البعض ترديد نغمة وقوع الزمالك، لكن شخصيات اللاعبين تفرق، فبعد الهزيمتين كانت نقطة الانطلاق لنا".

المدافع الهداف تابع: "ما رفع من مستوى الفريق في فبراير هو تجمع اللاعبين ووقوفهم وقفة رجال، والتعهد على عدم ضياع الموسم، وبالفعل سرنا بخطى ثابتة وحصدنا بطولتين في فترة قصيرة".

واستطرد: "هناك من يوصل معلومات خاطئة عن لاعبي الزمالك، من عدم وجود تركيز والتفكير فقط في الماديات والأمور الفرعية بعيدًا عن الملعب، وهذا غير صحيح بالمرة، كلنا نقدر حجم الزمالك وشعبيته، وقدمنا صورة رائعة للزمالك في الشهر الماضي".

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليًا على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم بلدان العالم، على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتقييم الوضع في 29 من مارس الجاري، إما بإلغاء الموسم أو استكماله.