الزمالك يتراجع ويؤكد إقامة مران اليوم في موعده

النادي كان قد أعلن إلغاء المران قبل أن يتراجع

تراجع نادي الزمالك المصري عن إلغاء مران الفريق الأول لكرة القدم المقرر اليوم السبت، وقرر الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون إقامة التدريب في موعده المحدد مسبقًا.

وكان النادي قد قرر إلغاء المران بعد الخبر الأليم بوفاة إداري الفريق "وليد صادق" اليوم السبت بسبب إصابته بالملاريا خلال رحلة الفريق الأبيض إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نوفمبر الماضي.

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وقرر الجهاز الفني في البداية إلغاء المران قبل أن يتراجع عن ذلك بعدما علموا أن موعده لن يتضارب مع موعد صلاة الجنازة على وليد صادق، والتي أقيمت عند الثالثة عصرًا.

ومن المقرر أن يبدأ مران الزمالك اليوم عند الخامسة في مقر النادي استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الثلاثاء القادم.

وكان الزمالك قد فرط في نقطتين جديدتين بتعادله السلبي المخيب مع سموحة يوم أمس ضمن الجولة التاسعة للبطولة، ليبتعد عن الصدارة التي يحتلها الأهلي بفارق 7 نقاط مع لعبه مباراة إضافية عن منافسه الأحمر.

ونعى عدد من نجوم ورموز الزمالك المتوفى ومنهم أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، وأمير عزمي مجاهد الذي عمل سابقًا في منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق.

وكان الفريق الأبيض قد خسر المباراة بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على فريق أول أغسطس الأنجولي في القاهرة بهدفين دون رد.