خاص | تفاصيل وفاة إداري الزمالك بعد إصابته بالملاريا في رحلة مازيمبي

النادي أعلن وفاة وليد صادق

أعلن نادي الزمالك المصري وفاة إداري الفريق الأول لكرة القدم "وليد صادق" اليوم السبت، واكتفى النادي بالإشارة للخبر على حسابه الرسمي على تويتر.

وعلم جول النسخة العربية أن وفاة وليد صادق جاءت بعد إصابته بالملاريا خلال رحلة الفريق الأبيض إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نوفمبر الماضي.

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وأفاد مصدر مسؤول داخل النادي أنه تم حجز إداري النادي داخل مستشفى حميات إمبابة لمدة 3 أيام قبل أن تُعلن وفاته اليوم السبت.

وعلم جول أيضًا أن المتوفى تناول التطعيم اللازم لتفادي الإصابة بالملاريا قبل التوجه للكونغو، لكن رغم ذلك أصيب بالمرض.

ونعى عدد من نجوم ورموز الزمالك المتوفى ومنهم أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، وأمير عزمي مجاهد الذي عمل سابقًا في منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق.

وكان الفريق الأبيض قد خسر المباراة بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على فريق أول أغسطس الأنجولي في القاهرة بهدفين دون رد.

يُشار لأن الملاريا هو مرض طفيلي معدٍ يُسببه كائن طفيلي يُسمى بلازموديوم ينتقل عن طريق البعوض، ويتسلل هذا الطفيلي للدم وتحديدًا كريات الدم الحمراء في جسم الإنسان فيدمرها، ويترافق ذلك مع مجموعة من الأعراض أبرزها الحمى والأنيميا وتضخم الطحال.

وقد اعتاد الناس سواء داخل أو خارج مجال كرة القدم تلقي تطعيم خاص ضد الملاريا قبل التوجه لبعض البلاد الأفريقية المنتشر بها هذا المرض الفتاك.