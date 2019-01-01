مران للزمالك في أثيوبيا قبل التوجه لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

مباراة صعبة ومهمة للزمالك

وصلت صباح اليوم بعثة الزمالك إلى أديس أبابا في طريقها للكونغو الديمقراطية لمواجهة مازيمبي يوم السبت القادم في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأتمت البعثة إجراءات الدخول في المطار بحضور السفير المصري في أثيوبيا، ومن ثم توجهت لأحد الفنادق القريبة، وقد تناول اللاعبون طعام الإفطار ثم خلدوا للنوم.

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ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانًا عند الرابعة من مساء اليوم في أثيوبيا قبل التوجه للكونجو الديمقراطية لمواجهة مازيمبي الصعبة.

وضمت بعثة الزمالك 22 لاعبًا على رأسهم الثلاثي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة الذين غابوا عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري المصري والتي خسرها أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفيما غاب لاعب الوسط التونسي نتيجة الإيقاف، قيل أولًا أن غياب ثنائي المنتخب المصري بسبب الإصابة لكن مرتضى منصور رئيس الزمالك كشف في تصريحات عقب المباراة أنه طارق حامد وعبد الله جمعة تمردا على النادي ورفضا مواجهة إنبي مما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الفريق.

ويعيش الزمالك بداية موسم صعبة للغاية، إذ يُعاني الفريق من سوء الأداء والنتائج في الدوري المصري وقد فقد 5 نقاط خلال مبارياته الخمسة الأولى في البطولة بالتعادل مع الصاعد حديثًا "أف سي مصر" والخسارة أمام إنبي.

ويأمل الفريق الأبيض في أن تكون مواجهة مازيمبي بداية الخروج من تلك الأزمة والعودة للمسار السليم على صعيد الأداء والنتائج.