حال تأهله - الزمالك ومازيمبي معًا؟ المركز الرابع في انتظار الأبيض

قلق جمهور الفارس الأبيض لم يأتِ من فراغ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم تكن هي القرعة المأمولة لدى جمهور الزمالك، حالة من القلق والخوف حتى وصل الأمر لدعوات بالانسحاب، صاحبت سحب قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي شارك بها الفارس الأبيض رغم غموض موقفه حتى الآن.

الأبيض ينتظر إعادة مواجهته أمام جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 من دوري الأبطال، وفقًا لقرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، في 24 من الشهر الجاري.

لكن الاتحاد الأفريقي وضع الفريقين كتصنيف ثاني، ليقع الفائز منهما في المجموعة الثانية رفقة زيسكو الزامبي، أول أغسطس الأنجولي، ومازيمبي الكونغولي.

قلق جمهور الزمالك لم يأتِ من فراغ، ولمَ لا ومازيمبي فأل شر عليه؟، ولمَ لا والمركز الرابع محجوز للأبيض في كل مرة يقع مع الفريق الكونغولي بدور المجموعات؟!.

تفاؤل أهلاوي ودعوة لانسحاب الزمالك - ردود أفعال قرعة دوري أبطال أفريقيا

الفارس الأبيض وقع مع مازيمبي مرتين بمجموعات دوري أبطال أفريقيا، المرة الأولى عام 2012، كان الزمالك بالمجموعة الثانية رفقة الأهلي المصري ومازيمبي وبيريكوم تشيلسي الغاني

خسر وقتها الزمالك أمام الفريق الكونغولي، في لقاء الذهاب خارج أرضه بنتيجة 2-0، ثم تكررت هزيمته بدياره بنتيجة 2-1.

وفي النهاية، ودع الأبيض البطولة متذيلًا مجموعته بنقطتين فقط، بخسارة أربع مباريات وتعادلين.

الصدام الثاني في المجموعات كان عام 2014، لم يتغير الوضع كثيرًا، حيث هُزم الزمالك ذهابًا خارج أرض بنتيجة 1-0، ثم تعادلا سلبيًا بمصر 0-0.

في ذاك العام، المركز الرابع كان من نصيب الفارس الأبيض كذلك، لكن هذه المرة بأربع نقاط، جمعها من فوز وحيد، وتعادل وحيد، وأربع هزائم، ليودع البطولة.