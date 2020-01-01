تغيير موعد مواجهة الزمالك ومازيمبي

الجهات الأمنية سبب تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك بتغيير موعد مواجهته أمام مازيمبي الكونغولي، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الفارس الأبيض كان من المقرر أن يستضيف الفريق الكونغولي في 25 من يناير الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح وليد العطار؛ المدير التنفيذي للاتحاد المصري، أنه تم تقديم المباراة 24 ساعة، لتقام في يوم 24 يناير، بناءً على توجيهات أمنية.

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وكان قد تقرر ايضًا بشكل رسمي تأخير مواجهة الأهلي أمام النجم الساحلي في إطار مباريات الجولة نفسها، لتقام في يوم 26 بدلًا من 25 يناير.

يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، خلف مازيمبي صاحب العشر نقاط، والذي تأهل رسميًا للدور المقبل.

بينما المركز الثالث فيأتي به أول أغسطس الأنجولي ويليه زيسكو يونايتد الزامبي بنقطتين لكل منهما.

أما الشياطين الحمر فيحتلون وصافة المجموعة الثانية بسبع نقاط، خلف جوهرة الساحل صاحب الصدارة بتسع نقاط، وفي المركز الثالث يحل الهلال السوداني بست نقاط، وأخيرًا بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة وحيدة.