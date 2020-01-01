رسميًا - الزمالك يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

زيسكو وأول أغسطس لم يجعلا الأبيض ينتظر الحسم في الجولة الأخيرة

تأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دون انتظار الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بفضل فريقي زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

الفريقان الزامبي والأنجولي تعادلا اليوم السبت، سويًا بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

زيسكو تقدم أولًا بهدف زينستون كالينجو في الدقيقة 50، ثم أدرك أول أغسطس التعادل بعدها بـ19 دقيقة عن طريق أري بابيل.

التعادل رفع رصيد كلا الفريقين إلى النقطة الثالثة في المركزين الثالث والرابع بالمجموعة الأولى، ليفقدا الأمل رسميًا في التأهل إلى ربع النهائي، ويمنحان الزمالك بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

مرتضى منصور يقرر إلغاء بطاقة المشجع في مباريات الزمالك

الفارس الأبيض تعادل سلبيًا دون أهداف أمس الجمعة، أمام مازيمبي الكونغولي، في مباريات هذه الجولة.

الفريق الكونغولي كان قد حسم تأهله للدور المقبل من الجولة الرابعة، حيث يتصدر المجموعة بـ11 نقطة، بينما يحل الزمالك ثانيًا برصيد ثماني نقاط.

ومن المقرر أن يحل الأبيض ضيفًا على أول أغسطس في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعات، والمقرر إقامتها في 31 من يناير الجاري.