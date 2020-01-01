الزمالك: لا يوجد لاعبًا بالأهلي يناسبنا حاليًا ونحتاج مهاجمًا أجنبيًا

تيجانا يرى أن الأهلي لا يمتلك لاعبًا يناسب فريقه خلال الوقت الحالي.

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن فريقه يحتاج للتعاقد مع مهاجم أجنبي، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إسماعيل يوسف قال خلال تصريحات لقناة "الزمالك" الفضائية: "فريق الزمالك الحالي، لا يحتاج إلى كثير من التدعيمات، ولكنه يحتاج فقط إلى مهاجم أجنبي جيد، بجانب وجود مصطفى محمد".

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وبعد سؤاله حول امتلاك الأهلي عناصر يمتلكون أسلوب اللعب الذي يناسب الزمالك، قال تيجانا: "الجيل الحالي من لاعبي الأهلي، لا يوجد به لاعبًا من نوعية اللاعبين الذين يناسبون القلعة البيضاء".

عضو مجلس إدارة الزمالك تابع: "الجيل السابق بالأهلي كان يمتلك لاعبًا واحدًا فقط يناسب لعبه الزمالك، وهو علاء ميهوب".

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يذكر أن الزمالك نجح تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي، في تحقيق لقبي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المصري على حساب الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يستقر الاتحاد الإفريقي على مكان إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي.