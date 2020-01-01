الغندور: الزمالك يريد التجديد لكارتيرون ولكن..

المدرب الفرنسي لديه عدة عروض منها عرض يوناني

أكد الإعلامي بقناة نادي الزمالك خالد الغندور، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لديه رغبة حقيقية في تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق، إلا أن هناك بعض الأمور تؤجل حسم التجديد له.

الفرنسي كان قد تولى المسؤولية الفنية للفارس الأبيض في ديسمبر 2019، وخلال 20 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في ست، وخسر مباراتين.

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وقال الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامجه عبر شاشة قناة الزمالك: "عقد كارتيرون مع الزمالك ينتهي في يونيو المقبل، ومرتضى منصور وأمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة، لديهم رغبة حقيقية في تجديد عقده، بعد المكاسب المالية والمعنوية والأدبية والسمعة على مستوى القارة التي حققها المدرب الفرنسي للزمالك بعدما حصد بطولتين خلال أسبوع، لكن هناك توقف رياضي في مصر، وحتى الآن الأمور غير واضحة في العالم كله، ولا أحد يعلم كيف ستسير الأمور خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أؤكد لكم أن كارتيرون لديه عروض كثيرة، منها عرض من اليابان، ومؤكد أنه لم يغلق الباب أمام أي عرض حتى الآن، لكن في الوقت نفسه هو لديه رغبة في أن يكمل مسيرته مع الزمالك إلا أن عدم وضوح الرؤية في أي مكان بالعالم حول مصير مسابقات كرة القدم بسبب كورونا، تجعل الجميع يقف مكانه ولا يتخذ أي خطوة".

يذكر أن كارتيرون قاد الزمالك في فبراير الماضي للتتويج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي بالفوز أمام الترجي التونسي، وبعدها بأيام حقق لقب كأس السوبر المحلي بالفوز أمام غريمه التقليدي الأهلي.