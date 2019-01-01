أوناجم: أريد الفوز بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك

اللاعب يتحدث كذلك عن مباراة الأهلي في السوبر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد أوناجم لاعب الزمالك الجديد أن رغبته الأهم هذا الموسم هي الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

وانضم أوناجم من الوداد للزمالك هذا الصيف، وقد تُوج مع الفريق بلقبه الأول بعد التغلب على بيراميدز 3-0 في نهائي كأس مصر اليوم الأحد في الإسكندرية.

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وقال اللاعب المغربي عقب المباراة أنه ومواطنه أشرف بنشرقي لم يُواجها أي مشاكل في التأقلم مع بقية اللاعبين، متمنيًا أن تسير الأمور دومًا نحو الأفضل.

مضيفًا خلال تصريحاته لقناة أون سبورت "الحمد لله على الفوز بكأس مصر، أتمنى أن يكون هذا اللقب حافز للفوز بدوري أبطال أفريقيا".

وأجاب أوناجم على سؤال حول مواجهة الأهلي في السوبر المصري قائلًا "لا نفكر حاليًا بمباراة الأهلي، بل باللقاء القادم في دوري أبطال أفريقيا، إذ نريد الفوز به وباللقب".

يُذكر أن لقاء السوبر المصري وحسب تصريحات سابقة لرئيس الزمالك مرتضى منصور سيُقام في مصر يوم 20 سبتمبر الجاري.