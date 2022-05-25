الزمالك قد يجبر كهربا على الاعتزال مبكرًا!

يبدو أن قضية محمود كهربا جناح فريق النادي الأهلي، مع ناديه السابق الزمالك قد تجبره على اتخاذ قرارًا غير متوقعًا بالاعتزال المبكر، بعد قرار المحكمة الرياضية بسويسرا "كاس".

ما هي قصة قضية كهربا والزمالك؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان قد قرر تغريم كهربا بمبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% على المبلغ، اعتبارًا من عام 2019 لصالح نادي الزمالك.

وفي أغسطس 2020، تم تغريم كهربا بمبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة لعدم إيقافه لحين سداد المبلغ للقلعة الحمراء.

وصدر في شهر مارس الماضي، قرارًا بمعاقبة كهربا بشكل نهائي بتغريمه مبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% كفوائد على المبلغ لصالح نادي الزمالك.

أكد عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على أن القلعة الحمراء لن تتحمل غرامة كهربا، بل سيتحمل اللاعب العقوبة بمفرده.

والزمالك أرسل مؤخرًا خطابًا إلى المحكمة الرياضية، يخطره بانتهاء مهلة الـ45 يومًا، من أجل سداد الغرامة أو تحويل الأمر للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي.

هل يعتزل كهربا الكرة بسبب تلك الأزمة؟

بعض التقارير أكدت على أن كهربا أصبح مهددًا باعتزال كرة القدم، بسبب عدم قدرته على سداد مبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة للفائدة 5%.

يأتي ذلك لأن العقوبة تتضمن عدم قدرة اللاعب على المشاركة في أي مباراة، إلا بعد أن يتم تسديد الغرامة المالية الموقعة.

لاعب الاتحاد السعودي السابق قد يعتزل كرة القدم نهائيًا بسبب قرار عقوبته، حيث أن الاتجاه داخل النادي الأهلي، هو عدم مساعدة اللاعب في تسديد القيمة المالية، مما يُنذر بأن اللاعب قد يعتزل، وهو مازال يبلغ من العمر 28 عامًا.

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