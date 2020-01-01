الزمالك يعلن عودة فرجاني ساسي إلى القاهرة بعد انتهاء عطلته

ساسي يعود إلى القاهرة بعد انتهاء عطلته.

وصل إلى القاهرة، التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، بعد انتهاء العطلة التي حصل عليها لمدة يومين، من جانب الجهاز الفني.

ساسي غاب عن مباراة الزمالك أمام طنطا، التي أقيمت اليوم بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد قرار الجهاز الفني بإراحته.

وأشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن ساسي سينتظم في تدريبات الفريق الأبيض، غدٍ الإثنين، استعدادًا لمباراة زيسكو الزامبي.

وكان في استقبال فرجاني ساسي بمطار القاهرة، نبيل عبد الفتاح، مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، حيث اصطحبه إلى مقر إقامته.

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الزمالك يستعد لمواجهة زيسكو الزامبي، في الجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد تعادل مع زيسكو بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة في زامبيا، حيث يسعى للفوز في لقاء الجمعة من أجل تصدر المجموعة.

وحقق الزمالك فوزًا قاتلًا على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري الممتاز.