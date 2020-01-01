أشرف قاسم يكشف .. موقف ساسي وما دار بين العندليب وزيزو

أنباء عن مفاوضات الأهلي مع أحمد سيد "زيزو"

عقدت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أشرف قاسم وأيمن يونس وعبد الحليم علي، اليوم الخميس، جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للفريق، للحديث عن احتياجات الفريق بالموسم المقبل.

وأكد قاسم، في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه، أن اللجنة منحت المدرب البرتغالي حرية تحديد احتياجات الفريق، بجانب منحه القائمة كاملة من أجل دراستها.

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وبشأن موقفه من البقاء، قال قاسم: "باتشيكو سعيد بالتواجد في الزمالك، ونحن أكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفني".

وعن تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفريق، أوضح: "ساسي رحب بالتجديد، وسيتم حسم الملف خلال اليومين المقبلين، فهو أكد لنا رغبته في البقاء بالقلعة البيضاء".

ورد أشرف قاسم على الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات بين لاعب الأبيض أحمد سيد "زيزو" والأهلي، معلقًا: "عبد الحليم علي تواصل مع اللاعب، والأخير أكد له أنه في مسقط رأسه حاليًا للاطمئنان على والده، ولم يتحدث مع أحد بشأن مصيره مع الزمالك أو الدخول في أي مفاوضات مع أندية أخرى، وأكد تمسكه بالاستمرار في الزمالك".

يذكر أن الفارس الأبيض خسر مؤخرًا لقب دوري أبطال إفريقيا، بالهزيمة أمام الأهلي في النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة.

وبعدها بأيام، ودع كأس مصر بالهزيمة أمام طلائع الجيش، ليواجه الأخير الأهلي في النهائي، بعدما أطاح الأحمر بالاتحاد السكندري من البطولة.

وترددت عديد الأنباء خلال الأيام الماضية عن رغبة عدد من لاعبي الأبيض في الرحيل في ظل حل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري بدلًا منه.