الزمالك: طريقة تقسيط سانت إيتيان لا تناسبنا وعاشور لا يشبه ميسي ورونالدو

متحدث الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة مصطفى محمد

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن وضع التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، أصبح هادئ حاليًا، معلقًا على تألق إمام عاشور وتشبيهه بكريستيانو روناردو وليونيل ميسي.

عاشور تألق خلال الفترة الماضية مع الفريق الأبيض، حيث أصبح واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض، حيث ساهم بشكل كبير في فوز الفريق بالمباريات الأخيرة.

سالم قال خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "خلاف الزمالك مع سانت إيتيان الفرنسي بشأن مصطفى محمد، حول طريقة تقسيط المبلغ، حيث يريد النادي الفرنسي دفع المبلغ على دفعتين، وهذا الأمر لا يتناسب معنا".

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متحدث الزمالك تابع: "طريقة التقسيط غير منطقية، ويجب على مصطفى محمد أن يتفهم الوضع جيدًا، ومن حقه الغضب في حالة عرقلة الزمالك للصفقة، والنادي يحتاج لأموال الصفقة للتعاقد مع مهاجم بديلًا له".

وتحدث سالم عن مفاوضات تجديد عقد فرجاني ساسي، حيث قال: "وضع أصبح هادئًا الآن، ولا يوجد أي ضغوط، والفريق يسير بخطى ثابتة في الدوري، وهذا الأمر عاملًا إيجابيًا للقلعة البيضاء".

وواصل: "نسعى للتفاوض خلال الفترة الحالية مع بعض اللاعبين، ونحاول أن نكون جاهزين تحسبًا لأي ظروف قد تطرأ برحيل بعض اللاعبين".

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وعلق عصام سالم على تشبيه إمام عاشور بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث قال: "لا يوجد لاعبًا في مصر شبه ميسي أو كريستيانو، لأنهما في كوكب آخر غير الذي نعيش فيه، والزمالك يمتلك لاعب مميز صاحب مستقبل كبير، عليه تطوير وتحسين موهبته".